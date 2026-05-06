Голливудский актер Малкович получил гражданство Хорватии

Голливудская звезда Джон Малкович стал гражданином Хорватии. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович на своей официальной странице в социальной сети X*.
«Мы рады, что он с гордостью чтит свои хорватские корни», — отметил политик.
При этом он указал на то, что достижения и многолетняя профессиональная деятельность Малковича также служат примером для молодых талантов.
Актёр приобрел известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Подмена», «Империя Солнца», «Опасные связи», а также в сериалах «Новый папа» и «Отверженные».
