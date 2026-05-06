Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голливудский актер Малкович получил гражданство Хорватии

Премьер-министр Хорватии сообщил, что голливудский актер Малкович получил гражданство страны.

Источник: Аргументы и факты

Голливудская звезда Джон Малкович стал гражданином Хорватии. Об этом сообщил премьер-министр страны Андрей Пленкович на своей официальной странице в социальной сети X*.

«Мы рады, что он с гордостью чтит свои хорватские корни», — отметил политик.

При этом он указал на то, что достижения и многолетняя профессиональная деятельность Малковича также служат примером для молодых талантов.

Актёр приобрел известность благодаря ролям в таких фильмах, как «Подмена», «Империя Солнца», «Опасные связи», а также в сериалах «Новый папа» и «Отверженные».

Ранее актёр Джордж Клуни ответил президенту США Дональду Трампу после того, как тот раскритиковал его решение получить гражданство Франции.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше