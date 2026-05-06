Вчера в Красноярском крае произошло 33 пожара

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вчера на территории Красноярского края сотрудники МЧС выезжали на тушение пожара 33 раза.
Одной из происшествий случилось в деревне Николаевка Саянско-Ирбейского округа. Там сгорел дом, хозпостройка и гараж на площади 370 квадратных метров. Причина — короткое замыкание проводки.
В селе Новополтавское Ермаковского округа сгорели хозпостройки на площади 210 квадратных метров. Причиной также послужила неисправная проводка.
Кроме того, сотрудники МЧС выезжали и на происшествия на воде. В Зеленогорске утонул мужчина. Он пересекал ручей Осиновый мыс и упал в воду.
