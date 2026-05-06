Глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем, депутат Мунэо Судзуки в среду, 6 мая, заявил, что санкции США и Японии, введенные против России при экс-президенте США Джо Байдене, были бессмысленны. Политик пообещал добиваться их снятия.
— Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида, — в них не было никакого смысла. Тогда президент Байден считал, что если применить экономические санкции, Россия сдастся за два месяца. Сейчас уже доказано, что он ошибался. Я хочу направить (ситуацию — прим. «ВМ») в сторону необходимости снятия санкций, — заявил Судзуки в интервью РИА Новости.
Ранее Судзуки применил необычную метафору для оценки соотношения сил в украинском конфликте, сравнив Россию с «екодзуной» — высшим рангом в профессиональном сумо. В беседе с журналистами он заявил, что Украине следует «учитывать реальное соотношение сил».