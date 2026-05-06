В Минпромторге рассказали, когда запустят рейсы с импортозамещенным Superjet 100

Импортозамещенный самолет Superjet 100 может выйти на регулярные рейсы уже к концу текущего года. Об этом заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
«Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину», — ответил министр на соответствующий вопрос РИА Новости.
Алиханов добавил, что российский лайнер уже готов к серийному производству. По его словам, первая серийная машина прошла заводские испытания, и производители смогут начать поставки сразу после получения сертификата.
Ранее президент России Владимир Путин призвал ускорить работу над созданием российских самолетов. По его словам, разработка отечественных судов идет, но не так, как бы хотелось. Глава государства отметил, что иногда ругается с некоторыми российскими ответработниками по данному вопросу.