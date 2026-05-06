В Хабаровском крае огнеборцы потушили более 500 пожаров с начала весны

В правительстве Хабаровского края прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства по инфраструктуре Ирины Горбачевой, — сообщает канал МАХ «Хабаровский край».
С конца марта в регионе ликвидировано более 500 ландшафтных пожаров. По данным властей, все они не представляли угрозы для населённых пунктов.
С начала мая зарегистрировано свыше 100 новых возгораний. За майские праздники произошло 20 лесных пожаров, большинство из которых были потушены в течение первых суток.
С 2 апреля на 12 территориях края действует особый противопожарный режим. За нарушение правил предусмотрено усиление административной ответственности. Жителям напоминают: при пожаре необходимо звонить по номеру 112.
Отдельно на заседании обсудили паводковую обстановку в регионе и меры по снижению числа погибших в ДТП, включая несовершеннолетних.