В Хабаровском крае огнеборцы потушили более 500 пожаров с начала весны

В регионе усилили контроль за пожароопасной обстановкой и обсудили паводки и ДТП.

В правительстве Хабаровского края прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя председателя правительства по инфраструктуре Ирины Горбачевой, — сообщает канал МАХ «Хабаровский край».

С конца марта в регионе ликвидировано более 500 ландшафтных пожаров. По данным властей, все они не представляли угрозы для населённых пунктов.

С начала мая зарегистрировано свыше 100 новых возгораний. За майские праздники произошло 20 лесных пожаров, большинство из которых были потушены в течение первых суток.

С 2 апреля на 12 территориях края действует особый противопожарный режим. За нарушение правил предусмотрено усиление административной ответственности. Жителям напоминают: при пожаре необходимо звонить по номеру 112.

Отдельно на заседании обсудили паводковую обстановку в регионе и меры по снижению числа погибших в ДТП, включая несовершеннолетних.