В Красноярском крае открылась паромная переправа через водохранилище

В Балахтинско-Новоселовском округе начала работу паромная переправа через Красноярское водохранилище. Она расположена на автодороге Новоселово — Пристань. Паром будет курсировать по следующему расписанию: из Новоселово — в 06:30, 08:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30, а из Улазы — в 07:15, 09:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:15 и 21:15. Жителям напоминают, что следить за ситуацией на переправах и зимниках можно на официальном сайте дорожных служб. Также актуальную информацию о состоянии региональных дорог предоставляют по круглосуточному телефону 8 (391) 222−42−00. Напомним, что погорельцы села Кучерово в Красноярском крае начнут получать выплаты с 5 мая.