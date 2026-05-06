Главой района имени Лазо избран участник СВО Александр Кох

Он отслужил полгода в отряде БАРС-8 «Хабаровск» и вернулся к своим обязанностям.

Источник: Хабаровский край сегодня

Главой района имени Лазо избран Александр Кох, который уже возглавлял район, а потом добровольно ушел воевать в зону специальной военной операции. Заключив контракт с отрядом БАРС-8 «Хабаровск», он полгода мужественно сражался на Запорожском направлении. И вот теперь вернулся на свою должность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин принял главу района имени Лазо Александра Коха.

— Мы всем краем поддерживали вас и ваших сослуживцев. Вы — достойный человек: были на посту главы района, но сделали шаг вперед и пошли воевать. За верность Родине и готовность пожертвовать собой в ее интересах — наше большое вам уважение. Район ждал вас, переживал за вас, так что теперь следует применить полученные навыки на посту главы муниципалитета уже в интересах жителей, — отметил Дмитрий Демешин.

Александр Кох сказал, что боевой опыт станет фундаментом для новых управленческих решений. Он рассказал губернатору о фронтовых буднях, о том, какие боевые задачи приходилось решать ежедневно, как строилось взаимодействие в отряде.

Дмитрий Демешин поблагодарил Александра Коха за службу, отметив, что развитие района имени Лазо и забота о его жителях остаются в надежных руках человека, доказавшего свою преданность Родине.