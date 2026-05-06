Колесник: Зеленский сбежит из Киева в страхе за жизнь перед Днем Победы

Владимир Зеленский сбежит из Киева из-за опасений за собственную жизнь, если решит попытаться сорвать празднование Дня Победы в Москве. Об этом aif.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Минобороны РФ предупредило, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы ВС РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Прежде российская армия воздерживалась от подобных действий.
«Не думаю, что Зеленский в центре Киева будет находиться. Он будет сидеть где-то в другом месте, если вообще не уедет куда-нибудь за границу, потому что смелостью он не отличается», — сказал Колесник, говоря о том, могут ли ВС РФ ударить по бункеру Зеленского на Банковой в случае срыва Парада Победы.
Также Колесник ранее отметил, что РФ применит «Орешник» и другое мощное оружие для удара по Киеву в случае срыва Парада Победы.
Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие 8−9 мая. Россия рассчитывает, что Украина последует ее примеру, заявили в Минобороны.