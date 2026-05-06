Астроном Богачев объяснил необычное небо цвета фуксии в Калининграде

В ночь с 4 на 5 мая жители Калининградской области наблюдали полярное сияние. Астроном Сергей Богачев объяснил редкое явление.

Источник: Аргументы и факты

Жители Калининградской области в ночь на 5 мая заметили полярное сияние. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв в беседе с aif.ru объяснил необычное явление.

Напомним, полярное сияние произошло на фоне магнитной бури уровня G2, источником которой стал выброс корональной плазмы, зарегистрированный 30 апреля.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук считают, что это могла быть одна из последних возможностей увидеть сияние до наступления осени.

В частности, в Краснознаменском районе Калининградской области полярное сияние жители заметили около 23:00 4 мая и в ночь на 5 мая.

«У Калининграда географическая широта очень похожа на Москву — около 55 градусов. Поэтому сам факт наблюдения полярного сияния не очень удивителен, так как в московском регионе сияния наблюдаются. Но обычно при таких умеренных магнитных бурях сияния не очень контрастные и видны только при съемке на фототехнику, а не глазом. В целом в текущем году зона сияний спускалась как минимум один раз до Крыма», — пояснил Богачев.

Ранее астроном Киселев сказал, чем опасен упавший в Германии метеорит.

