Как казахстанцам понять, что их обманывают с зарплатой на работе

Почему важно иметь прозрачную зарплату?
При поиске работы казахстанцы чаще всего обращают внимание на сумму заработной платы — сколько денег они будут получать каждый месяц за выполнение своих обязанностей. Из-за этого они могут соглашаться на различные непрозрачные схемы, которые якобы предлагают выгоду:
Работа без договора — работодатель обещает платить деньги без налоговых удержаний и наличкой.
Часть зарплаты в конверте — работника устраивают по минимальной зарплате, а остальное платят в обход обязательных удержаний.
По договору гражданско-правового характера (ГПХ) — создается иллюзия, что человек не является сотрудником, а лишь оказывает услуги.
Через индивидуальное предпринимательство (ИП) — сотрудник оформляется как предприниматель и получает расчет за оказанные компании услуги.
Однако во всех этих схемах может скрываться серьезный риск, связанный с другими аспектами труда и защиты финансовых интересов граждан.
Роль взносов
С заработной платы казахстанцев удерживается не только налог, но и различные взносы:
Обязательный пенсионный взнос (ОПВ) — формирует основу будущей пенсии.
Взнос по обязательному медицинскому страхованию (ВОСМС) — позволяет получить различные медицинские услуги при необходимости.
Работодатель за свой счет производит в пользу работника:
Пенсионный взнос работодателя — формирует замену солидарной пенсии для родившихся после 1975 года.
Отчисления в Государственный фонд социального страхования — позволяет получать соцвыплаты в случаях увольнения, утраты трудоспособности, беременности и потери кормильца.
Оплата страховки от несчастных случаев на работе — обеспечивает выплаты при потере трудоспособности из-за травм или болезней, полученных на работе.
Риски непрозрачных схем
Если нет официального трудового договора, казахстанцы рискуют остаться без страховки от несчастных случаев, больничных, оплачиваемого отпуска, достаточных соцвыплат и пособий, а также адекватной пенсии в будущем. Если зарплата оформлена по другим схемам, то размеры этих выплат грозят оказаться минимальными.
Предлагая якобы выгодную зарплату без налогов, работодатели обычно заинтересованы в сокращении расходов. Но сами казахстанцы при этом рискуют своим будущим и социальной защитой.