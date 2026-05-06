The Guardian предупредила о риске исчезновения Нового Орлеана

Город Новый Орлеан в штате Луизиана может оказаться под водой к концу XXI века из-за повышения уровня моря, сообщает The Guardian. Речь идет о последствиях усиливающегося климатического кризиса, который уже влияет на прибрежные территории региона.
По данным, приведенным в публикации, южной части Луизианы угрожает рост уровня моря на 3−7 метров. Это может привести к утрате до 75% оставшихся прибрежных болот и смещению береговой линии вглубь суши на расстояние до 100 километров.
В зоне риска оказываются крупные города, включая Новый Орлеан и Батон-Руж. При таком развитии событий они могут оказаться изолированными от других территорий. Исследователи характеризуют этот участок побережья как один из наиболее уязвимых в мире.
Отдельно поднимается вопрос о безопасности населения. Численность жителей Нового Орлеана оценивается примерно в 360 тысяч человек. Ученые допускают необходимость эвакуации, если прогнозы по затоплению подтвердятся.
По оценкам исследователей, вероятность значительного подтопления города к концу столетия остается высокой, что связано с ускоряющимися темпами изменения климата и деградацией природных защитных экосистем.
Ключевым фактором риска является не только повышение уровня моря, но и постепенное разрушение прибрежных экосистем, которые ранее сдерживали наступление воды. Сокращение болот и естественных барьеров усиливает уязвимость региона перед штормами и наводнениями, что ускоряет процесс утраты суши.
