Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На запущенной могиле диктора Игоря Кириллова внезапно произошли изменения

Могила диктора Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище: недавно произошли изменения — холм засыпали песком и положили цветы. Но памятника до сих пор нет. Наследники: дочь в Германии, вдова в России. Подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Прошло почти пять лет с момента смерти легендарного диктора Игоря Кириллова, однако его захоронение на Новодевичьем кладбище в Москве до сих пор выглядит заброшенным. Вместо памятника — лишь обветшавший крест и мемориальная табличка, которые явно требуют обновления.

Однако, как убедился aif.ru, недавно на участке произошли видимые изменения. Сейчас могильный холм, который давно зарос травой, засыпали чистым песком, а сверху положили свежие цветы.

При этом на фоне могил актрисы Элины Быстрицкой и ведущего КВН Александра Маслякова, украшенных изысканными ростовыми памятниками, место захоронения Кириллова по-прежнему выглядит контрастно. Наследниками диктора стали дочь от первого брака Анна (живёт в Германии, почти не приезжает в Россию), внуки и вдова Татьяна, которой он завещал всё имущество. Сын Всеволод скончался в 2011 году.

Игорь Кириллов — голос главных новостей СССР, ведущий программы «Время». Именно его голосом страна услышала о запуске первого спутника и полёте Гагарина. На протяжении почти 50 лет он озвучивал парады и трансляции с Красной площади.

Узнать больше по теме
Игорь Кириллов: биография генерал-лейтенанта ВС РФ и Героя Российской Федерации
Представители высшего офицерского состава — приоритетная цель противника во время боевых действий. В декабре 2024 года на генерал-лейтенанта Игоря Кириллова совершили покушение, в результате которого он погиб. Собрали главные факты о биографии офицера ВС РФ.
Читать дальше