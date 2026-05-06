На запущенной могиле диктора Игоря Кириллова внезапно произошли изменения

Прошло почти пять лет с момента смерти легендарного диктора Игоря Кириллова, однако его захоронение на Новодевичьем кладбище в Москве до сих пор выглядит заброшенным. Вместо памятника — лишь обветшавший крест и мемориальная табличка, которые явно требуют обновления.
Однако, как убедился aif.ru, недавно на участке произошли видимые изменения. Сейчас могильный холм, который давно зарос травой, засыпали чистым песком, а сверху положили свежие цветы.
При этом на фоне могил актрисы Элины Быстрицкой и ведущего КВН Александра Маслякова, украшенных изысканными ростовыми памятниками, место захоронения Кириллова по-прежнему выглядит контрастно. Наследниками диктора стали дочь от первого брака Анна (живёт в Германии, почти не приезжает в Россию), внуки и вдова Татьяна, которой он завещал всё имущество. Сын Всеволод скончался в 2011 году.
Игорь Кириллов — голос главных новостей СССР, ведущий программы «Время». Именно его голосом страна услышала о запуске первого спутника и полёте Гагарина. На протяжении почти 50 лет он озвучивал парады и трансляции с Красной площади.