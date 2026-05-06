На ВЭФ-2026 представят мультфильм про адмирала Невельского

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2026 году запланирована премьера полнометражного анимационного фильма «Капитан Невельской», созданного хабаровской анимационной студией «Мечталет». Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Анимационный фильм рассказывает о путешествии русского адмирала Геннадия Ивановича Невельского, благодаря которому Приамурье и Сахалин стали частью России. Одна из целей киноленты — формирование образа русского офицера как примера мужества и служения Отечеству.
«Продукция студии — яркий пример успеха в сфере дальневосточных креативных индустрий. Команда “Мечталета” сумела создать конкурентный на глобальных рынках продукт в кооперации со странами Азии. Опираясь, при этом, на российскую историю, ее героев и традиционные ценности», — отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Кроме того, достигнуты договоренности о прокате мультфильма с привлечением одной из крупнейших кинопрокатных компаний в России. Показ ленты в кинотеатрах запланирован на 24 сентября, затем мультфильм можно будет посмотреть на цифровых платформах.