В бункерах Константиновки увидели жуткие находки: главная новость СВО 6 мая

При отступлении из Константиновки украинские формирования проявляют панику и бесчеловечную жестокость по отношению к гражданскому населению. Об этом в беседе с aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Поводом для комментария стали новые данные военного эксперта Андрея Марочко. Российские бойцы обнаружили в подвале одной из многоэтажек, которую длительное время удерживали ВСУ, скелетированное тело мужчины со следами насильственной смерти: связанными конечностями и характерными повреждениями от ударов тупым предметом по голове.
Олег Иванников подчеркнул, что подобные расправы носят массовый характер и являются свидетельством агонии противника.
«Боевики ВСУ перед отступлением из Константиновки грабят и убивают мирных жителей, отбирают у них всё то немногое, что осталось. Издевательства над мирными жителями — прямое свидетельство безысходности ВСУ, паники и невозможности военным путём противостоять российским вооружённым силам. К таким же практикам прибегали нацистские каратели во время Второй мировой войны», — отметил эксперт.
Иванников рассказал, что сейчас основная часть украинских сил укрывается не в жилых кварталах, а в подземных коммуникациях промышленных предприятий.
«Это достаточно обширные и протяжённые коммуникации, которые тянутся на несколько километров… настоящие подземные города. Нельзя недооценивать такие укрепления, российским силам необходимо прилагать максимум усилий, чтобы производить зачистку этих тёмных, чрезвычайно опасных, скрывающих минные ловушки коммуникаций», — сказал Иванников.
Несмотря на попытки ВСУ уйти от ответственности, эксперт уверен в неотвратимости наказания. Все преступления фиксируются, а личные данные находящихся в городе подразделений известны.
«Изобличены будут все. Украинские каратели-террористы не уйдут от заслуженного наказания… Общая деградация украинской армии очевидна, и проявляется это прежде всего в отношении к мирному населению», — заключил Олег Иванников.