Абиба Абужакынова и Елдос Сметов пропустят Grand Slam в Астане

Из-за травм и реабилитационного периода известные казахстанские дзюдоисты Абиба Абужакынова и Елдос Сметов пропустят турнир серии Grand Slam в Астане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Соревнования пройдут с 8 по 10 мая во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, и для зрителей вход свободный. Таким образом, столица в четвертый раз примет эти соревнования. В этом году на престижный турнир заявились более 300 дзюдоистов из 38 стран, передает в своих соцсетях KAZ JUDO TEAM.

От Казахстана мужчины выступят во всех весовых категориях от 60 до свыше 100 кг.

Женская команда выступит в категориях от 48 до свыше 78 кг.

Возглавит сборную Казахстана на Grand Slam бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года Гусман Кыргызбаев.

На этапе Кубка мира по стендовой стрельбе, который в эти дни проходит в Алматинской области, сборная Казахстана пополнила свою копилку первой медалью, и сразу золотой.