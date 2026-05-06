Новосибирская область вошла в топ сибирских регионов по средней зарплате

Среднемесячная зарплата в регионе в январе-феврале превысила 89,3 тысячи рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 88 149 рублей. Самый высокий уровень зарплаты был зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

По данным ведомства, в Новосибирской области средняя зарплата составила 89 305 рублей. В Красноярском крае она достигла 108 870 рублей, в Иркутской области — 95 612 рублей.

Самый низкий показатель оказался у Алтайского края — 64 240 рублей, Омской области — 74 625 рублей, а также Республики Алтай — 78 269 рублей.