Новосибирская область вошла в топ сибирских регионов по средней зарплате

В Сибирском федеральном округе в январе-феврале 2026 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 88 149 рублей. Самый высокий уровень зарплаты был зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Новосибирской областях. Об этом сообщили в Новосибирскстате.