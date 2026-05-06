В Бикине опровергли слухи о пожаре, подошедшем к жилым домам

В городе Бикин Хабаровского края информация о ландшафтном пожаре, якобы подошедшем вплотную к жилым домам, оказалась ложной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, сообщение о возгорании поступило минувшей ночью. На место незамедлительно выехал расчёт 32-й пожарной части — четыре автоцистерны. Очаг находился на значительном удалении от жилого сектора. Прямых путей подъезда к нему не было, поэтому пожарные подразделения выставили окарауливание. Они контролировали распространение огня и следили, чтобы пламя не перекинулось на дома и строения.
Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры не возникло. Полностью пожар ликвидировали сегодня, 6 мая 2026 года, в 06:35. Власти попросили граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Кроме того, в правительстве напомнили: если вы увидели пожар, нужно звонить по номеру 112, а не снимать происходящее на телефон.
