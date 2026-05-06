В Бикине опровергли слухи о пожаре, подошедшем к жилым домам

Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, сообщение о возгорании поступило минувшей ночью. На место незамедлительно выехал расчёт 32-й пожарной части — четыре автоцистерны. Очаг находился на значительном удалении от жилого сектора. Прямых путей подъезда к нему не было, поэтому пожарные подразделения выставили окарауливание. Они контролировали распространение огня и следили, чтобы пламя не перекинулось на дома и строения.