Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бикине опровергли слухи о пожаре, подошедшем к жилым домам

В Бикинском районе ландшафтный пожар потушили за ночь.

Источник: Комсомольская правда

В городе Бикин Хабаровского края информация о ландшафтном пожаре, якобы подошедшем вплотную к жилым домам, оказалась ложной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в комитете правительства края по гражданской защите, сообщение о возгорании поступило минувшей ночью. На место незамедлительно выехал расчёт 32-й пожарной части — четыре автоцистерны. Очаг находился на значительном удалении от жилого сектора. Прямых путей подъезда к нему не было, поэтому пожарные подразделения выставили окарауливание. Они контролировали распространение огня и следили, чтобы пламя не перекинулось на дома и строения.

Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры не возникло. Полностью пожар ликвидировали сегодня, 6 мая 2026 года, в 06:35. Власти попросили граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам. Кроме того, в правительстве напомнили: если вы увидели пожар, нужно звонить по номеру 112, а не снимать происходящее на телефон.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru