Паника в Дубае: Иран нанес новые устрашающие удары

ОАЭ подверглись атаке 4 мая. Политолог Шаповалов оценил ресурсы Тегерана для ударов в случае очередной эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

После удара по Объединенным Арабским Эмиратам конфликт на Ближнем Востоке может разгореться с новой силой. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов в беседе с aif.ru оценил реальные возможности Исламской Республики нанести урон Соединённым Штатам в случае эскалации конфликта.

В ночь на 4 мая ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты, а также 4 беспилотника, запущенных с иранской территории. Иранское телевидение со ссылкой на высокопоставленный военный источник заявило: «Иран не планировал и не собирается наносить удары по ОАЭ». По версии Тегерана, главной целью был американский военный корабль, следовавший через пролив. Однако в Эмиратах настаивают, что под удар попал не корабль США, а эмиратский танкер.

«У Ирана есть возможности нанести удар в случае эскалации. Даже по оценкам западных и американских исследователей, Иран обладает достаточным ракетным потенциалом. Это главная причина того, что война осуществляется именно таким образом, и Соединённые Штаты фактически терпят неудачу», — отметил Шаповалов.

Эксперт подчеркнул, что Тегеран располагает значительным количеством дальнобойных ракет.

«У Ирана достаточно ресурсов, достаточно ракет. Поэтому будет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы нанести существенный урон Соединённым Штатам», — заявил он.

Шаповалов добавил, что урон уже сейчас более чем серьёзный: по данным западных экспертов, 16 американских военных баз в регионе подверглись атакам и в той или иной степени разрушены. «Так что, да, такой ресурс для атак есть», — заключил политолог.

