Паника в Дубае: Иран нанес новые устрашающие удары

В ночь на 4 мая ПВО ОАЭ перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты, а также 4 беспилотника, запущенных с иранской территории. Иранское телевидение со ссылкой на высокопоставленный военный источник заявило: «Иран не планировал и не собирается наносить удары по ОАЭ». По версии Тегерана, главной целью был американский военный корабль, следовавший через пролив. Однако в Эмиратах настаивают, что под удар попал не корабль США, а эмиратский танкер.