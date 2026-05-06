В Красноярском крае бензовозы застряли на автодороге из-за перелива реки и нагромождения льда

В Богучанском округе Красноярского края из-за перелива реки Каменка, сильных торосов и нагромождения льда четыре бензовоз оказались заблокированы и не смогли продолжить движение к месту назначения.
Случай произошел днем 5 мая, рассказали в учреждении «Спасатель» и поделились кадрами с места.
Трех водителей бензовозов эвакуировали на аэролодке в поселок Каменка. Четвертый мужчина решил остаться с грузовиками, несмотря на сложную обстановку.
«К счастью, бензовозы были пусты, что исключает риск загрязнения окружающей среды», — отмечают спасатели.
В настоящее время в Богучанском округе в результате обильного снеготаяния зафиксирован перелив воды через проезжую часть на трех участках автодорог регионального значения: Орджоникидзе — Каменка, Каменка — Манзя и Октябрьский — Чунояр — Осиновый Мыс — Такучет. Водителей просят принимать во внимание эту информацию и планировать свои поездки с учетом возможных ограничений.
