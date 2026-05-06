Комсомольск-на-Амуре готовится отметить День Победы

Администрация Комсомольска-на-Амуре опубликовала программу праздничных мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», торжества стартуют 6 мая и завершатся 9 мая праздничным фейерверком.
6 мая первым мероприятием станет молодёжная акция «Спасибо», которая пройдёт на Театральной площади в 15:00. Участники обратятся со словами благодарности к тем, кто защищал Родину в годы войны. В 18:00 на Мемориальном комплексе землякам-комсомольчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны, состоится заупокойная литургия в память обо всех, кто отдал жизнь за Отечество.
7 мая комсомольчане почтят память Героя Советского Союза, лётчика Алексея Петровича Маресьева — первостроителя города. Церемония возложения цветов к его бюсту начнётся в 11:00. В 12:00 цветы и венки будут возложены к памятному знаку «60 лет Победы» на проспекте Победы.
8 мая праздничные мероприятия продолжатся в городском драматическом театре. Днём здесь пройдёт торжественное собрание, а в 19:00 состоится благотворительный концерт «Победа одна на всех» с участием лучших творческих коллективов города. Все собранные средства будут направлены на помощь бойцам, участвующим в специальной военной операции.
9 мая основные события развернутся на Мемориальном комплексе и Театральной площади. В 11:00 на Мемориале начнётся митинг городской общественности и возложение цветов к Вечному огню. В 12:30 от Дома молодёжи по проспекту Мира до Аллеи Труда стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. С 13:00 до 22:00 на Театральной площади будет работать концертная площадка с участием творческих коллективов Комсомольска. Кульминацией праздника станет фейерверк в 22:00.
Администрация предупреждает об ограничениях движения. На время проведения эстафеты будет закрыт для транспорта участок проспекта Мира. Также будет перекрыто движение на улице Дзержинского (от проспекта Мира до проспекта Интернационального) и на проспекте Октябрьском (от улицы Дзержинского до городской набережной).