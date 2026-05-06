Комсомольск-на-Амуре готовится отметить День Победы

9 мая основные события развернутся на Мемориальном комплексе и Театральной площади. В 11:00 на Мемориале начнётся митинг городской общественности и возложение цветов к Вечному огню. В 12:30 от Дома молодёжи по проспекту Мира до Аллеи Труда стартует традиционная легкоатлетическая эстафета. С 13:00 до 22:00 на Театральной площади будет работать концертная площадка с участием творческих коллективов Комсомольска. Кульминацией праздника станет фейерверк в 22:00.