Диетолог Поляков назвал, какими напитками можно запивать шашлык

Алкоголь в целом вреден, но если хочется, то к шашлыку на стол можно поставить небольшую порцию вина, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
Специалист отметил, что за раз без вреда для здоровья можно съесть примерно 150 грамм шашлыка. При этом мариновать его лучше самостоятельно, а не покупать готовый.
«В целом алкоголь — не самая полезная вещь, но если очень хочется, то можно совместить с шашлыком, например, вино. Или отдать предпочтение крепким напиткам, таким как водка, текила, самогон. Но употреблять их можно только в очень скромных количествах. Еще лучше, например, как делали древние греки — пить вино, разбавленное водой. Тогда можно минимизировать вред», — пояснил диетолог.
Поляков напомнил, что к мясу на стол полезно подать зелень и овощи.
