Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Поляков назвал, какими напитками можно запивать шашлык

Диетолог Антон Поляков порекомендовал съедать за раз не больше 150 грамм шашлыка. С каким алкоголем его можно сочетать — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Алкоголь в целом вреден, но если хочется, то к шашлыку на стол можно поставить небольшую порцию вина, сообщил в беседе с aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что за раз без вреда для здоровья можно съесть примерно 150 грамм шашлыка. При этом мариновать его лучше самостоятельно, а не покупать готовый.

«В целом алкоголь — не самая полезная вещь, но если очень хочется, то можно совместить с шашлыком, например, вино. Или отдать предпочтение крепким напиткам, таким как водка, текила, самогон. Но употреблять их можно только в очень скромных количествах. Еще лучше, например, как делали древние греки — пить вино, разбавленное водой. Тогда можно минимизировать вред», — пояснил диетолог.

Поляков напомнил, что к мясу на стол полезно подать зелень и овощи.

Ранее диетолог Поляков раскрыл рецепт самого полезного маринада для шашлыка.