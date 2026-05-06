Военные РФ ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ с расстояния более 20 км

Российские военнослужащие ликвидировали пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины с расстояния более 20 километров на днепропетровском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли бойцы российской группировки войск «Центр».
Военные РФ сорвали ротацию и подвоз боеприпасов украинских войск.
«После выявления цели расчётом разведывательного беспилотника координаты были оперативно переданы артиллерийскому расчёту. Военнослужащие незамедлительно заняли огневую позицию, навели орудие на цель и выполнили серию выстрелов беглым огнём 152-мм снарядами. Стрельба велась с закрытой огневой позиции на дистанцию более 20 километров», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.