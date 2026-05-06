«Хотел отдохнуть, покататься…»: в Ангарске подросток устроил опасную поездку на мотоцикле

IrkutskMedia, 6 мая. В Ангарске 1 мая сотрудники Госавтоинспекции остановили 16-летнего подростка, который управлял мотоциклом и перевозил несовершеннолетнего пассажира без защитной экипировки и шлема. Проверки проводились в рамках праздничных рейдов по выявлению нарушений среди водителей мототехники, сообщает Госавтоинспекция региона.
Рейды в Ангарском городском округе проходили совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних. Особое внимание уделялось подросткам, управляющим транспортом без прав и необходимой подготовки.
Остановленный юноша ехал по дороге вместе с другом — оба были без защитной экипировки, а пассажир — без шлема, что значительно повышает риск получения серьёзных травм. Свои действия водитель объяснил словами: «Хотел отдохнуть, покататься…», при этом, по данным инспекторов, он осознавал возможные последствия.
«Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда взрослые приобретают детям подобную технику, не задумываясь о последствиях. Многие родители считают, что покупка мотоцикла — это награда за успехи в учёбе или хорошее поведение. Мототехника — это не игрушка, а источник огромной опасности. Нарушение закона влечёт не только юридические санкции, но и ставит под угрозу жизнь подростка», — отмечают сотрудники Госавтоинспекции.
Мотоцикл был изъят и помещён на штрафстоянку. Подростка поставят на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних, а его родителей привлекут к административной ответственности.
Ранее в Иркутской области в ходе мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, на котором мотоциклист ногами разбил лобовое стекло автомобиля. Сотрудники оперативно установили личность нарушителя.