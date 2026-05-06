В Хабаровске на мясном предприятии нашли ржавчину и плесень

Россельхознадзор направил материалы в прокуратуру после проверки цехов.

Управление Россельхознадзора направило в органы прокуратуры материалы по итогам проверки хабаровского мясоперерабатывающего предприятия ООО «Вектор», сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ходе осмотра производственных помещений специалисты зафиксировали нарушения ветеринарных требований. В цехах на оборудовании обнаружены следы ржавчины, загрязнения и скопления мусора.

Отдельные замечания вызвала камера для быстрой заморозки — там выявлены следы чёрной плесени.

По данным ведомства, такие факты указывают на несоблюдение условий производства и хранения продукции животного происхождения и неудовлетворительное санитарное состояние помещений.

Материалы проверки переданы в прокуратуру для дальнейшей оценки.