Сборная Казахстана по хоккею вырвала победу над Польшей

В следующем матче Казахстану предстоит встретиться с Украиной.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 6 мая — Sputnik. Сборная Казахстана провела третий матч в Первом дивизионе чемпионата мира по хоккею.

Талгат Жайлауов на противостояние с хозяевами из Польши выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Михайлов-Данияр, Старченко-Шестаков-Муратов; Бекетаев-Оразов, Савицкий-Омирбеков-Кайыржан; Никитин-Бреус, Симонов-Логвин-Ляпунов; Гайтамиров-Хорошев, Гатиятов-Шайхмедденов-Асетов.

Казахстан пропустил на 69-й секунде поединка, после этого имел небольшое преимущество и в третьей двадцатиминутке выровнял положение усилиями Батырлана Муратова (49-я), а затем Семён Симонов принес гостям победу, позже отличился Кирилл Савицкий (59-я), а итог подвели поляки — 3:2.

Ранее казахстанцы одолели Литву (4:1) и Японию (6:0), а седьмого мая команда встретится с Украиной. Для выхода в элитный дивизион требуется войти в топ-2 по итогам турнира.

