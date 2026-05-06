Ритуальные услуги в Омске подорожают

Муниципальный «похоронщик» опубликовал новые тарифы.

Источник: Аргументы и факты

Омский «Комбинат специальных услуг» обнародовал постановление о повышении стоимости ритуальных услуг.

Копка могилы размером 1×0,6 x 1,5 метра подорожает с 3,8 до 4,5 тысячи рублей. Подготовка места погребения 2,3×1 x 1,5 метра вырастет с 13,4 до почти 16 тысяч рублей, а формирование родственной могилы — с 15 до 18 тысяч рублей.

Выросли также расценки на подхоранивание и захоранивание урны с прахом. В среднем тарифы увеличились на 15−16%. Последний раз они менялись в конце 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что 70 тысяч омичей посетили кладбища на Радоницу — серьёзных происшествий не зафиксировано.