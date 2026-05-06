Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Черный день для Киева: Украину настигла расплата за удар по Чебоксарам

Массированная атака дронов «Лютый» на Чебоксары 5 мая унесла жизни двух человек, десятки людей пострадали. Военные эксперты в разговоре с aif.ru раскрыли, каким будет жесткий ответ армии РФ.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 5 мая Чебоксары, расположенные почти в тысяче километров от границы с Украиной, подверглись массированной воздушной атаке с применением беспилотников. Первые взрывы и яркие вспышки в небе встревожили местных жителей около половины второго ночи. Сигнал ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА действовал в регионе в период с 01:50 до 03:15, а затем неоднократно продлевался из-за сохраняющейся угрозы.

Атака носила комбинированный характер. По данным военных каналов, первоначальный удар был нанесен крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» украинского производства, а утром последовали атаки дронов, в том числе по жилым кварталам.

Трагедия в жилых массивах и промышленная цель.

Однако наибольший резонанс вызвали попадания по гражданским объектам. В результате прямого попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом по улице Строителей погибли люди.

По официальным данным, общее число жертв среди мирного населения составило два человека, еще 32 получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.

Из-за беспрецедентной угрозы власти Чувашии были вынуждены перевести все школы и техникумы на дистанционное обучение, в городе ограничивалось движение общественного транспорта и ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского характера.

Чем атаковали Чебоксары: дроны «Лютый» и «Фламинго».

Военный эксперт, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев идентифицировал тип применявшихся боеприпасов, наносивших удары по жилым домам утром.

«Это были беспилотные комплексы Ан-196 “Лютый”. Они врезались прямо в жилые дома. Эти дроны несут на себе до 75 кг взрывчатого вещества — это очень серьёзно», — заявил aif.ru Кондратьев.

Технические характеристики дрона объясняют, почему удар стал возможным на столь значительном удалении. «Лютый» является дроном-камикадзе самолетного типа, дальность полета которого в модернизированных версиях достигает 1500−2000 км, а масса боевой части колеблется от 50 до 75 кг.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru уточнил предполагаемый маршрут запуска дронов.

«Дальность беспилотников увеличилась, они пролетают до 1800−2000 км. Скорее всего, летят с ближней границы — Харьковской, Черниговской, Сумской областей», — сказал он.

Информацию о том, что ВСУ использовали ракеты «Фламинго» для налета на РФ, подтвердили в Минобороны. Ведомство сообщило, что шесть ракет было уничтожено.

Жесткий ответ: реакция России и предупреждения Киеву.

Василий Дандыкин подчеркнул, что за террористической атакой на Чебоксары последует неотвратимое возмездие.

«Нелегитимный объявил свое перемирие в ответ на наше. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что ничего хорошего. Будут жесткие ответы с нашей стороны», — предупредил эксперт.

Особую принципиальность моменту придает приближающийся День Победы. Дандыкин напомнил о заявлениях Минобороны РФ касательно ударов по центрам принятия решений в Киеве в случае попыток сорвать Парад Победы.

«Впервые довольно жёсткое заявление прозвучало об ударах по Киеву. Это нужно делать за все те пакости, которые были сделаны», — заключил Дандыкин.

Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам России был нанесен групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше