Черный день для Киева: Украину настигла расплата за удар по Чебоксарам

В ночь на 5 мая Чебоксары, расположенные почти в тысяче километров от границы с Украиной, подверглись массированной воздушной атаке с применением беспилотников. Первые взрывы и яркие вспышки в небе встревожили местных жителей около половины второго ночи. Сигнал ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА действовал в регионе в период с 01:50 до 03:15, а затем неоднократно продлевался из-за сохраняющейся угрозы.