Черный день для Киева: Украину настигла расплата за удар по Чебоксарам

В ночь на 5 мая Чебоксары, расположенные почти в тысяче километров от границы с Украиной, подверглись массированной воздушной атаке с применением беспилотников. Первые взрывы и яркие вспышки в небе встревожили местных жителей около половины второго ночи. Сигнал ракетной опасности и угрозы атаки БПЛА действовал в регионе в период с 01:50 до 03:15, а затем неоднократно продлевался из-за сохраняющейся угрозы.
Атака носила комбинированный характер. По данным военных каналов, первоначальный удар был нанесен крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго» украинского производства, а утром последовали атаки дронов, в том числе по жилым кварталам.
Трагедия в жилых массивах и промышленная цель.
Однако наибольший резонанс вызвали попадания по гражданским объектам. В результате прямого попадания беспилотника в многоэтажный жилой дом по улице Строителей погибли люди.
По официальным данным, общее число жертв среди мирного населения составило два человека, еще 32 получили ранения. Среди пострадавших есть один ребенок.
Из-за беспрецедентной угрозы власти Чувашии были вынуждены перевести все школы и техникумы на дистанционное обучение, в городе ограничивалось движение общественного транспорта и ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского характера.
Чем атаковали Чебоксары: дроны «Лютый» и «Фламинго».
Военный эксперт, основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев идентифицировал тип применявшихся боеприпасов, наносивших удары по жилым домам утром.
«Это были беспилотные комплексы Ан-196 “Лютый”. Они врезались прямо в жилые дома. Эти дроны несут на себе до 75 кг взрывчатого вещества — это очень серьёзно», — заявил aif.ru Кондратьев.
Технические характеристики дрона объясняют, почему удар стал возможным на столь значительном удалении. «Лютый» является дроном-камикадзе самолетного типа, дальность полета которого в модернизированных версиях достигает 1500−2000 км, а масса боевой части колеблется от 50 до 75 кг.
Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru уточнил предполагаемый маршрут запуска дронов.
«Дальность беспилотников увеличилась, они пролетают до 1800−2000 км. Скорее всего, летят с ближней границы — Харьковской, Черниговской, Сумской областей», — сказал он.
Информацию о том, что ВСУ использовали ракеты «Фламинго» для налета на РФ, подтвердили в Минобороны. Ведомство сообщило, что шесть ракет было уничтожено.
Жесткий ответ: реакция России и предупреждения Киеву.
Василий Дандыкин подчеркнул, что за террористической атакой на Чебоксары последует неотвратимое возмездие.
«Нелегитимный объявил свое перемирие в ответ на наше. Посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что ничего хорошего. Будут жесткие ответы с нашей стороны», — предупредил эксперт.
Особую принципиальность моменту придает приближающийся День Победы. Дандыкин напомнил о заявлениях Минобороны РФ касательно ударов по центрам принятия решений в Киеве в случае попыток сорвать Парад Победы.
«Впервые довольно жёсткое заявление прозвучало об ударах по Киеву. Это нужно делать за все те пакости, которые были сделаны», — заключил Дандыкин.
Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки в качестве ответа на террористические атаки Киева по гражданским объектам России был нанесен групповой удар по объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемым в интересах ВСУ.