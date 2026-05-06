В Сербии назвали самые популярные в стране маршруты у туристов из России

Речь о Белграде, горных курортах, термальных источниках и объектах религиозного туризма, рассказал министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество республики, Ненад Попович.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские туристы традиционно входят в число самых многочисленных в Сербии. Наибольшей популярностью среди них пользуется Белград, а также горные курорты, термальные источники и объекты религиозного туризма. Об этом в интервью ТАСС рассказал министр, отвечающий за международное экономическое сотрудничество Сербии, Ненад Попович.

«Российские туристы традиционно входят в число самых многочисленных и важных посетителей Сербии. Наибольшей популярностью среди них пользуется столица, Белград, а также горные курорты, такие как Копаоник и Златибор, термальные источники, а также места культурного, исторического и религиозного наследия. Белград считается привлекательным городом с насыщенной ночной жизнью, многочисленными культурными достопримечательностями, музеями, интересным гастрономическим предложением и активной городской жизнью, что делает его наиболее популярным выбором для коротких поездок, — отметил министр. — Горные курорты, такие как Копаоник и Златибор, привлекают туристов круглый год — зимой благодаря горнолыжным трассам и ухоженным склонам, а летом — за счет своей природы, чистого воздуха и многочисленных возможностей для активного отдыха и семейного туризма».

Он также обратил внимание на растущий интерес к оздоровительным поездкам.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.

