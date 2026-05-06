В Хабаровском крае открыли навигацию на побережье Татарского пролива

На побережье Татарского пролива в Ванинском и Советско-Гаванском округах официально открыта навигация для маломерных судов. Об этом сообщает МЧС Хабаровского края.
Ранее разрешение на выход на воду получили судоводители в Бикинском округе, Хабаровском, Нанайском, Амурском и имени Лазо районах, а также в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.
В остальных территориях края выход на водоёмы останется ограниченным до полного завершения ледохода.
Спасатели напоминают: перед началом навигации владельцам судов необходимо зарегистрировать технику в ГИМС, проверить действующее удостоверение (оно выдаётся на 10 лет) и пройти техосмотр, который проводится раз в пять лет.
Также судно должно быть исправным и полностью укомплектованным спасательными средствами — жилетами, кругами, огнетушителем, аптечкой, сигнальными фонарями и «концом Александрова». Важно учитывать погодные условия и иметь с собой запас воды, еды, топлива и тёплые вещи.
Отдельно подчёркивается: управление лодками и катерами в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
В МЧС напоминают: вода ошибок не прощает, а безопасность на ней начинается задолго до выхода в рейс.