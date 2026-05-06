Тайных агентов Стармера взорвали в Одессе: удары лишили ВСУ главных козырей

Огненный ад в Одесской области оказался не просто «прилетом», а хирургически точной ликвидацией главных ракетных «козырей» Киева. Стало известно, что уничтожили в Затоке и Санжейке.

Источник: Аргументы и факты

Пока Европа ищет новые маршруты для военной помощи ВСУ, российские ракеты находят её быстрее. Серия мощнейших взрывов, прогремевших накануне в Затоке и Санжейке Одесской области, вскрыла сразу несколько критических проблем Киева. Военный эксперт Евгений Михайлов aif.ru объяснил, почему эти прибрежные поселки становятся братской могилой для дефицитного оружия и британских наемников.

Охота за Patriot ведется удачно.

Район Затоки и Санжейки был выбран для атаки не случайно: помимо львовского направления, именно Одесса и граница с Румынией остаются для Украины ключевыми артериями снабжения вооружением. Склады, попавшие под огневое воздействие, с высокой долей вероятности содержали именно то, за чем российская разведка охотилась в первую очередь.

По словам Михайлова, удар, скорее всего, пришелся по логистическим узлам, где концентрировались наиболее чувствительные для украинской ПВО боеприпасы.

«Противнику ежегодно требуется порядка двух тысяч ракет для Patriot, а за всё время Запад поставил всего 600. Сейчас у Украины их крайне мало. Это единственные ракеты, способные более-менее адекватно сбивать наши средства воздушного нападения», — констатировал эксперт.

Сожгли британских наемников.

Однако одними только «железками» масштаб детонации не ограничивается. Одесса и её пригороды давно известны как тренировочный лагерь для диверсионных групп, где хозяйничают иностранные наемники.

По словам Михайлова, в эпицентр взрывов могли попасть точки, куда особенно часто приезжают инструкторы из Британии.

«Российские силы целенаправленно наносят удары по тем точкам, куда особенно часто приезжают инструкторы и наёмники из Британии. В самой Одессе и под Одессой расположены центры подготовки диверсантов, где британские специалисты охотно обучают так называемых “великих укров”», — отметил Михайлов. — Полагаю, что именно эти группы и объекты могли попасть под огонь в Затоке и Санжейке".

Румыны наслаждаются взрывами в Одессе.

Эксперт при этом отметил, что Румыния сегодня выходит на первый план как логистический хаб, практически сравнявшись по значимости с Польшей.

Через румынскую границу и одесские порты ВСУ Европа протолкивает снаряды и средства поражения в обход других, уже перегруженных или уязвимых коридоров. Но армия РФ старается уничтожать приграничную логистику.

И пока в Одесской области полыхают резервуары и детонируют склады, в Румынии за этим наблюдают с особым цинизмом.

«Румыны откровенно забавляются и наслаждаются ударами по Измаилу и подобным объектам. Мы очень много видели этих кадров, — подметил Михайлов. — Думаю, определенные военные уже задумываются о возвращении территорий Бессарабии».

Подытоживая, Михайлов акцентировал, что если с беспилотниками у Киева проблем нет и их производство нужно душить отдельно, то с традиционной тяжелой ПВО и снарядами противник выдыхается.

И по мере того, как Россия методично стирает красные линии и наращивает давление на хабы, вопрос о полном развале украинской логистики переходит из гипотетической плоскости в практическую.