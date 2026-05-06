Михаил Котюков обсудил с семьями участников СВО вопросы поддержки

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в ходе рабочей поездки в Канск встретился с ветеранами и семьями участников специальной военной операции. Во встрече также приняли участие представители местной администрации, социальных и военных ведомств. Родители и супруги бойцов задали вопросы о сроках социальных выплат, обеспечении дровами и углем, а также о доступности медицинской помощи. Кроме того, прозвучали предложения по благоустройству населенных пунктов и установке памятника участникам СВО. Часть обращений носила индивидуальный характер и требует дополнительной проработки. Семьи также поделились своими инициативами: в одном из музеев Канского округа начали собирать материалы о земляках, чтобы сохранить память и увековечить их подвиг. Благодарен за эту важную работу, — поделился Михаил Котюков. По итогам встречи глава региона поручил профильным службам оперативно отработать все обращения и предоставить семьям ответы по каждому из поднятых вопросов. Напомним, что погорельцы села Кучерово в Красноярском крае начнут получать выплаты с 5 мая.