Аферисты из Украины нацелились на Соловьева и SHAMAN: почему мошенники остались ни с чем

В преддверии 9 Мая мошенники из Украины предприняли попытки дезинформации ряда российских знаменитостей. В их число попал журналист Владимир Соловьев. Об этом проинформировали в Telegram-канале пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
«Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам», — говорится в заявлении.
Они назвали конкретных людей, которых хотели атаковать украинские аферисты. Среди них оказались: журналист Владимир Соловьев, певец Денис Майданов, репер Джиган, артист Ярослав Дронов (SHAMAN).
Пранкеры добавили, что мошенники хотят вызвать панику через лидеров мнений. Они также предупредили о возможном увеличении числа подобных атак.
Ранее на Украине признали наличие большого объема мошеннических колл-центров. Большинство из них базируются в Киеве.
