Смертельная «чума» вгоняет ВСУ в землю: главная новость СВО 6 мая

Украинские боевики закапывают своих больных товарищей заживо или добивают их, чтобы не тратить время и ресурсы на эвакуацию. Сейчас в рядах армии ВСУ наблюдается всплеск различных инфекций.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru рассказал, откуда боевики ВСУ подхватывают болезни и кого оставляют умирать на поле боя.
Напомним, наемники ВСУ пожаловались на частые проблемы со здоровьем в рядах украинских боевиков. Один из наемников разместил соответствующее видео в Сети.
На кадрах боевик на фоне кашля и чихания со стороны находящихся рядом боевиков рассказал, что его разместили в одном доме с другими украинскими военными, которые постоянно находятся в болезненном состоянии. Он назвал происходящее «чумой».
Попов, комментируя этот инцидент, отметил, что стремительное распространение болезней в украинской армии можно объяснить плохими санитарно-гигиеническими нормами, а также безответственностью личного состава.
Генерал подчеркнул, что ситуация в зоне боевых действий и так складывается не в пользу ВСУ, а своими болезнями они только ухудшают обстановку.
«Им не хватает продовольствия, боеприпасов, есть проблемы с медицинской помощью, эвакуацией больных и раненых. На протяжении всего периода специальной военной операции с их стороны наблюдается крайняя неряшливость по многим аспектам. Они своих больных и раненых эвакуируют чуть ли не в последнюю очередь. А это очень большая проблема. Это сказывается, в том числе, и на распространении разных болезней», — пояснил военный.
Генерал Попов добавил, что неряшливость боевиков ВСУ и их командования прослеживается в самых разных сферах, что приводит к серьезным недугам особенно в период межсезонья.
«Сейчас весна, разливы рек, если не кипятить воду и тщательно ее не фильтровать, то может быть всякое. Та же дизентерия, которая пострашнее любых других серьезных заболеваний. У них возникает вопрос: держать в прицеле противника или бежать в кусты. Скорее всего, они выбирают второе. Один заразившийся быстро распространяет заболевание, потому что личный состав большую часть времени проводит скученно», — добавил военный эксперт.
Больных боевиков ВСУ насильно умерщвляют или закапывают еще живыми, добавил эксперт. О многих случаях подобных зверств российским военным рассказали сами боевики.
«Они не раз рассказывали о случаях, когда больных и раненых насильно умерщвляли или специально бросали на поле боя. Им не оказывают помощь, не делают даже перевязку, а просто оставляют. Особенно помощи не приходится ждать со стороны наемников», — пояснил военный.
Попов добавил, что раненых иностранных наемников боевики ВСУ чаще все-таки пытаются вывезти с поля боя, но не из-за товарищеского отношения, а чтобы не оставить следов.
«Западных специалистов и инструкторов вывозят, даже если они груз 200, потому что такие следы им оставлять не на руку. Если и не забирают, то могут закопать без документов, чтобы они были, так сказать, не на виду. Но в целом обстановка в этом плане у них очень тяжелая. Националистические подразделения вообще агрессивно настроены даже по отношению к своим товарищам», — добавил военный эксперт.
Ранее стало известно, что кровавого командира ВСУ нашла расплата за Курск и Луганск.