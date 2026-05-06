Вступило в силу перемирие, объявленное Зеленским с полуночи 6 мая

Объявленное президентом Украины Владимиром Зеленским перемирие вступило в силу с полуночи 6 мая.
Зеленский в понедельник, 4 мая, объявил о «режиме тишины», который начнется в полночь с 5 на 6 мая. Он заявил о том, что человеческая жизнь «несравнимо более ценна, чем празднование какой-либо годовщины», в связи с чем решил пойти на временное прекращение огня.
Министерство обороны сообщило, что в пятницу и субботу, 8 и 9 мая, объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Позже депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене заявил, что Зеленский спровоцирует ядерный удар, если 9 мая атакует Москву.
Министерство обороны России в понедельник, 4 мая, выпустило предупреждение для гражданского населения Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств. Оно настоятельно рекомендовало покинуть столицу Украины в случае возможного ответного удара.
Помимо этого, в пресс-службе МО сообщили, что Вооруженные силы России готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина нарушит перемирие и предпримет попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.