Цифровая недвижимость в Хабаровском крае: от тренда к стандарту

Директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер о том, почему «умные» технологии становятся обязательным элементом современного жилья:
— В апреле в Хабаровске прошел межрегиональный строительный форум, где эксперты зафиксировали один из ключевых трендов рынка: цифровизация жилья перестала быть премиум-опцией и превращается в обязательный стандарт. Новые ГОСТы, рост ожиданий покупателей и экономическая эффективность для самого застройщика — три фактора, которые меняют правила игры по всей стране, в том числе в Хабаровском крае.
Что изменилось с точки зрения регулирования? Раньше цифровые системы в новостройках были делом доброй воли застройщика — кто-то ставил видеонаблюдение и умные домофоны, кто-то ограничивался минимумом. Теперь государство зафиксировало обязательные требования. С 2025 года в России вступил в силу комплекс национальных стандартов на цифровизацию многоквартирных домов. Разработанные при участии ключевых игроков рынка, включая МТС, эти ГОСТы установили технологический минимум, который нельзя игнорировать.
Теперь в каждом новом доме должны быть системы интеллектуальной безопасности: датчики движения, возгорания и утечки газа, а также приборы ресурсосбережения для контроля энергопотребления. Это значит, что житель любого нового квартала в Хабаровском крае может рассчитывать на базовый уровень безопасности и энергоэффективности с первого дня.
Второй важный момент: эти стандарты — ответ на реальный запрос рынка. Исследования показывают, что 47% покупателей жилья в России интересуются «умным домом», а 32% уже готовы за него платить. И современные цифровые сервисы как раз позволяют предугадать и закрыть все ключевые запросы потребителей. Они ждут безопасности — и получают видеонаблюдение, умные домофоны, контроль доступа. Ждут экономии — системы климат-контроля и управление светом сокращают коммунальные платежи до 20%, а предиктивная аналитика предотвращает дорогостоящие аварии. Ждут комфорта — и автоматическая передача показаний с единым мобильным приложением для всех услуг ЖКХ экономят время и исключают ошибки. Застройщик, который внедряет эти решения, не просто выполняет нормы закона — он даёт клиенту то, за что тот готов доплачивать, и формирует лояльность на годы вперёд.
Динамика рынка подтверждает, что бизнес видит в цифровизации экономический смысл. По данным МТС, на основе анализа собственных продаж и запросов от застройщиков, к февралю 2025 года доля новостроек с интеллектуальными элементами по стране уже приблизилась к 10%, и эта доля быстро растет.
На сегодняшний день МТС уже оцифровала более 140 проектов по цифровизации жилой и коммерческой недвижимости по всей России, и еще свыше 220 проектов находятся на стадии реализации — от Калининграда до Камчатки. Учитывая масштабы жилищного строительства в Хабаровском крае, внедрение цифровых платформ становится для местных застройщиков не вопросом имиджа, а инструментом конкурентной борьбы.
И в заключении хочу еще раз отметить, что в Хабаровском крае, где строительство новых кварталов идёт высокими темпами, цифровизация становится базовым требованием времени. Она отвечает и ожиданиям покупателей, и требованиям регуляторов, и экономической логике бизнеса. Потому что «умное» жильё, прежде всего, про людей, комфорт и долгосрочную ценность недвижимости.