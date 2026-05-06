Цифровая недвижимость в Хабаровском крае: от тренда к стандарту

Второй важный момент: эти стандарты — ответ на реальный запрос рынка. Исследования показывают, что 47% покупателей жилья в России интересуются «умным домом», а 32% уже готовы за него платить. И современные цифровые сервисы как раз позволяют предугадать и закрыть все ключевые запросы потребителей. Они ждут безопасности — и получают видеонаблюдение, умные домофоны, контроль доступа. Ждут экономии — системы климат-контроля и управление светом сокращают коммунальные платежи до 20%, а предиктивная аналитика предотвращает дорогостоящие аварии. Ждут комфорта — и автоматическая передача показаний с единым мобильным приложением для всех услуг ЖКХ экономят время и исключают ошибки. Застройщик, который внедряет эти решения, не просто выполняет нормы закона — он даёт клиенту то, за что тот готов доплачивать, и формирует лояльность на годы вперёд.