Аналог «Пушкинской карты» предложили создать для горнолыжных курортов

Это может помочь увеличить количество катающихся, считает зампредседателя правления Ассоциации горных комплексов, территорий и сервисов Светлана Данилина.

ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 6 мая. /ТАСС/. Аналог «Пушкинской карты» на 5 тыс. рублей для молодежи от 10 до 22 лет предложили создать для горнолыжных курортов. Об этом на III Всероссийском горнолыжном форуме «Сила гор. Шерегеш» сообщила зампредседателя правления Ассоциации горных комплексов, территорий и сервисов Светлана Данилина.

«Нам надо увеличить количество катающихся. Вот у нас есть “Пушкинская карта”, по которой ходят люди в музей. Вот мы предлагаем сделать карту “Летающих райдеров”, пускай там будет 5 тыс. рублей. Наши все дети с 10 до 22 лет могли бы приехать и по ней кататься на всех горнолыжных курортах России. Понятно, это непростая история, нужны банки, нужны субсидии и все остальное», — сказала Данилина.

Также она отметила, что на горнолыжных курортах много «потребительского терроризма»: владелец комплекса вынужден нести ответственность за любую травму и остро стоит вопрос организации безопасного катания на курортах, в том числе аккредитации спортивных инструкторов.

Данилина считает, что необходимо урегулировать взаимодействие между курортом и инструкторами, а также принять единый закон, охватывающий все проблемы работы горнолыжных комплексов и правила поведения на них.