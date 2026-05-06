В Хабаровском крае директора школы наказали за платный планетарий

Прокуратура Вяземского района проверила, как в одной из школ соблюдается законодательство об образовании. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Выяснилось, что администрация организовала для учеников начальных классов платный планетарий. Его провели прямо в учебное время — вместо обычных уроков и занятий по внеурочной деятельности. Между тем федеральное законодательство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования. Проведение коммерческих мероприятий в ущерб учебному плану не допускается.
Прокуратура внесла представления директору школы и главе Вяземского муниципального района. После их рассмотрения четырёх человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Саму директрису по постановлению прокурора также оштрафовали на 20 тысяч рублей. Её действия квалифицировали по части 2 статьи 19.30 КоАП РФ — нарушение требований к ведению образовательного процесса. Постановление вступило в силу.
