Рыночная капитализация Samsung достигла $1 трлн

Акции компании на бирже в Сеуле 6 мая подскочили более чем на 11%, достигнув нового рекордного максимума в 261 500 вон за акцию ($179,3). По итогам первого квартала 2026 года Samsung Electronics нарастила операционную прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль группы выросла до 47,1 трлн вон.