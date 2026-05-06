Рыночная капитализация Samsung достигла $1 трлн

Компания Samsung преодолела порог рыночной капитализации в $1 трлн, став 13-й в мире корпорацией, достигшей подобных показателей. Это произошло после сообщения Bloomberg о том, что Apple провела предварительные переговоры о потенциальном партнерстве с Samsung по производству ключевых процессоров для своих устройств в США.

Уточняется, что переговоры пока находятся на первоначальной стадии, однако потенциальное сотрудничество подчеркивает стремление Apple диверсифицировать цепочку поставок чипов. Samsung также объявила о масштабных инвестициях в производство чипов, что также повлияло на рост ее акций.

Акции компании на бирже в Сеуле 6 мая подскочили более чем на 11%, достигнув нового рекордного максимума в 261 500 вон за акцию ($179,3). По итогам первого квартала 2026 года Samsung Electronics нарастила операционную прибыль в 48 раз к аналогичному периоду прошлого года, до 53,7 трлн вон ($36 млрд). Чистая прибыль группы выросла до 47,1 трлн вон.

