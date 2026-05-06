Иран ударил в самое сердце Моссада и Израиля: главная новость войны 6 мая

Напомним, детали казни привело агентство Tasnim. К смертной казни через повешение в Иране были приговорены Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади.
Последний является одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти ряда иранских силовиков. Двое других были признаны виновными в смерти еще одного человека.
Все они были признаны агентами израильской разведки. Их также обвинили в ряде других преступлений: грабежи, организация бунта, незаконное изготовление оружия.
Комментируя этот инцидент, Поликарпов подчеркнул, что в настоящий момент нет достоверных данных о том, что Иран взял в плен кого-то из военных Израиля и Соединенных Штатов.
«Сейчас нет данных о том, что кто-либо из израильтян или американцев находится в плену в Иране. Даже те летчики США, которые оказались на территории Ирана, после долгих мучений американцев все-таки были вытащены в ходе спасательной операции. Американцы потеряли много самолетов и вертолетов, но пилотов спасли», — пояснил эксперт.
Специалист подчеркнул, что казнь агентов «Моссада» в Иране не станет примером участи для военнопленных. По словам Поликарпова, речь идет о разных наказаниях.
«Шпионы — одно дело. Здесь Ирану нужно было показать, что их ждет суровая кара. В случае с пленными никаких казней со стороны Ирана не будет. Иран покажет себя как цивилизованное государство», — сказал он.
При этом израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, добавил специалист.
«Вероятнее всего, военнопленные станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы, статус Ормузского пролива и так далее», — пояснил эксперт.
Военный историк напомнил, что шанс взять военных в плен у Ирана был, однако обстоятельства сложились не в их пользу.
«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Возможно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Иран не успел перехватить американских летчиков», — добавил Поликарпов.
По его словам, ситуация могла пойти по другому сценарию, если бы в Иране была предусмотрена двойная система интернета: внешняя Сеть отключена, а внутренние коммуникации — работают.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отрубить ноги каждому, кто осмелится вторгнуться на территорию Исламской Республики.
