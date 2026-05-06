Иран ударил в самое сердце Моссада и Израиля: главная новость войны 6 мая

Шпионам в Иране грозит казнь. Что будет с израильскими и американскими военнопленными — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Иране казнили троих агентов израильской разведки «Моссад». Военный историк Михаил Поликарпов в беседе с aif.ru рассказал, какая судьба ждет израильских и американских военных в плену у Ирана.

Напомним, детали казни привело агентство Tasnim. К смертной казни через повешение в Иране были приговорены Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади.

Последний является одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти ряда иранских силовиков. Двое других были признаны виновными в смерти еще одного человека.

Все они были признаны агентами израильской разведки. Их также обвинили в ряде других преступлений: грабежи, организация бунта, незаконное изготовление оружия.

Комментируя этот инцидент, Поликарпов подчеркнул, что в настоящий момент нет достоверных данных о том, что Иран взял в плен кого-то из военных Израиля и Соединенных Штатов.

«Сейчас нет данных о том, что кто-либо из израильтян или американцев находится в плену в Иране. Даже те летчики США, которые оказались на территории Ирана, после долгих мучений американцев все-таки были вытащены в ходе спасательной операции. Американцы потеряли много самолетов и вертолетов, но пилотов спасли», — пояснил эксперт.

Специалист подчеркнул, что казнь агентов «Моссада» в Иране не станет примером участи для военнопленных. По словам Поликарпова, речь идет о разных наказаниях.

«Шпионы — одно дело. Здесь Ирану нужно было показать, что их ждет суровая кара. В случае с пленными никаких казней со стороны Ирана не будет. Иран покажет себя как цивилизованное государство», — сказал он.

При этом израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, добавил специалист.

«Вероятнее всего, военнопленные станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы, статус Ормузского пролива и так далее», — пояснил эксперт.

Военный историк напомнил, что шанс взять военных в плен у Ирана был, однако обстоятельства сложились не в их пользу.

«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Возможно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Иран не успел перехватить американских летчиков», — добавил Поликарпов.

По его словам, ситуация могла пойти по другому сценарию, если бы в Иране была предусмотрена двойная система интернета: внешняя Сеть отключена, а внутренние коммуникации — работают.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отрубить ноги каждому, кто осмелится вторгнуться на территорию Исламской Республики.

Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов объяснил, что будет с американскими военными в случае попадания в плен.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше