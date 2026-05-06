Стало известно, сколько человек пропало в Новосибирской области в апреле

Из всех поступивших заявок 78 человек были найдены живыми.

Источник: Соцсети

В Новосибирской области за апрель 2026 года поступила 101 заявка о пропавших людях. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Из всех поступивших заявок 78 человек были найдены живыми, еще 7 — погибшими, судьба ещё шестерых остаётся неизвестной — их продолжают искать. Также удалось установить четверо родных пропавших.

«ЛизаАлерт» — это добровольное поисково-спасательное общественное объединение, которое специализируется на поиске пропавших людей, в том числе детей и взрослых.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в Новосибирске с начала апреля ищут пропавшую 48-летнюю женщину.