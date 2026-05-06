В Хабаровске женщина украла у подруги деньги за погибшего сына

В Хабаровске перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, обвиняемая в краже денег у подруги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Исполняющий обязанности прокурора Краснофлотского района утвердил обвинительное заключение по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следствие установило, что в начале апреля 2026 года обвиняемая пришла к подруге попросить в долг. Она знала, что у той хранятся сбережения, полученные годом ранее за гибель сына в зоне проведения специальной военной операции. Получив отказ, злоумышленница дождалась удобного момента, нашла в шкафу 880 тысяч рублей и забрала их.
Позже в квартире обвиняемой провели обыск. Часть похищенного — 610 тысяч рублей — она спрятала, но не успела потратить. Эти деньги вернули потерпевшей. Прокуратура пришла к выводу, что собранных доказательств достаточно для суда. Уголовное дело направлено в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
