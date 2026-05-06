Освобождение Константиновки вскрывает не только подземные лабиринты ВСУ, но и преступления украинских формирований. Боевики в панике прячутся в подвалах советских заводов, а также пользуясь безнаказанностью, пытают мирных граждан.
Нашли труп в подвале со следами пыток.
На днях российские штурмовые группы обнаружили в освобождаемой Константиновке жуткую находку. В подвале одной из многоэтажек, которую длительное время удерживали украинские солдаты, было найдено скелетированное тело мужчины. Как уточнил военный эксперт Андрей Марочко, на останках зафиксированы характерные признаки насильственной смерти: конечности связаны, а череп проломлен тупым предметом. Это не единичный случай, а часть системы.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил, что подобные зверства являются маркером агонии украинской армии.
«Издевательства над мирными жителями — прямое свидетельство безысходности ВСУ, паники и невозможности военным путём противостоять российским вооружённым силам. К таким же практикам прибегали нацистские каратели во время Второй мировой войны», — подчеркнул эксперт.
По его словам, отступая, украинские боевики буквально копируют тактику выжженной земли, уничтожая всё, до чего могут дотянуться.
Грабят в основном иностранные наемники.
Особый цинизм преступлениям придает их корыстный мотив. Основной удар приходится по самым незащищенным.
«Украинские каратели-террористы издеваются и убивают не только мужчин, а даже преимущественно женщин старшего поколения, которые не могут оказать должного сопротивления, — рассказал эксперт. — Их подвергают чудовищным пыткам, вымогают золото, серебро, прочие драгоценности, считая, что жители Донбасса припрятали всё самое ценное».
При этом, по данным собеседника издания, костяк карателей составляют иностранные наемники и уроженцы западных регионов Украины. Иванников пояснил, что эти люди зачастую не воспринимают местных жителей как людей в принципе, не понимая ни русской речи, ни менталитета Донбасса.
Подземная крепость станет для ВСУ могилой.
В большинстве случаев боевики ВСУ в Константиновке прячутся в подземных коммуникациях промышленных предприятий, оставшихся со времён советского строительства.
«Это достаточно обширные и протяжённые коммуникации, которые тянутся на несколько километров; они имеют вентиляционные вытяжки, бомбоубежища, места для хранения различных боеприпасов. Всё это в советские годы использовалось в мирных целях, теперь же боевики приспособили всё для военных нужд», — рассказал Иванников.
Поэтому, констатировал эксперт, российским вооружённым силам приходится иметь дело с настоящими подземными городами — воплощением концепции Сырского и Зеленского о ведении войны из-под земли.
«Нельзя недооценивать такие укрепления. Российским силам необходимо прилагать максимум усилий, чтобы производить зачистку этих порой тёмных, чрезвычайно опасных, скрывающих минные ловушки подземных коммуникаций», — отметил Иванников.
Военные преступники понесут наказание.
Несмотря на хаос и попытки боевиков замести следы, уйти от ответственности не получится. Иванников выразил уверенность, что абсолютно все эпизоды злодеяний будут расследованы следственными органами РФ.
По его словам, у российских спецслужб есть детальные списки личного состава подразделений, дислоцировавшихся в Константиновке.
«Общая деградация украинской армии очевидна, и проявляется это прежде всего в отношении к мирному населению… После освобождения территории будет проведена очень основательная работа по розыску и задержанию преступников, совершивших массовые злодеяния на Донбассе», — подытожил Иванников.