В Токио проходит акция «Бессмертный полк»

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Общественная акция «Бессмертный полк» проходит на территории посольства России в столице Японии Токио, передает корреспондент ТАСС.
Мероприятие открылось торжественной частью и концертной программой, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе концерта прозвучали песни военных лет, которые исполнили ученики школы имени Рихарда Зорге при посольстве РФ в Токио.
«Я искренне рад, что сегодня всех нас объединит участие в акции “Бессмертного полка”, — отметил в своем выступлении посол РФ в Японии Николай Ноздрев.
Собравшиеся также почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Около 11:30 по местному времени (около 05:30 мск) состоялось само шествие. В акции приняли участие военные атташе и представители иностранных дипмиссий, включая посла КНР в Японии У Цзянхао.
Также для участников акции на территории посольства была развернута полевая кухня.
Помимо проживающих в Японии россиян, в мероприятии принимают участие более десятка японских граждан. Они пришли на акцию с советскими и российскими флагами.