Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Токио проходит акция «Бессмертный полк»

В акции приняли участие в том числе представители иностранных дипмиссий и военные атташе.

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Общественная акция «Бессмертный полк» проходит на территории посольства России в столице Японии Токио, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие открылось торжественной частью и концертной программой, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ходе концерта прозвучали песни военных лет, которые исполнили ученики школы имени Рихарда Зорге при посольстве РФ в Токио.

«Я искренне рад, что сегодня всех нас объединит участие в акции “Бессмертного полка”, — отметил в своем выступлении посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

Собравшиеся также почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Около 11:30 по местному времени (около 05:30 мск) состоялось само шествие. В акции приняли участие военные атташе и представители иностранных дипмиссий, включая посла КНР в Японии У Цзянхао.

Также для участников акции на территории посольства была развернута полевая кухня.

Помимо проживающих в Японии россиян, в мероприятии принимают участие более десятка японских граждан. Они пришли на акцию с советскими и российскими флагами.