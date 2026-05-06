США спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях

Американские военные спустя 25 лет вновь открыли в Панаме школу подготовки к боям в джунглях. Об этом во вторник, 5 мая, сообщает агентство Bloomberg.
Возобновление тренировок в тропических условиях проходит на фоне заявлений Вашингтона о готовности бороться с наркотиками на суше, а также угроз в адрес Кубы.
По данным агентства, первый сертифицированный класс школы выпустился в феврале, еще одна группа военных уже завершила обучение, а третья находится в процессе подготовки. Американские военнослужащие тренируются ориентироваться в джунглях, проводить медицинскую эвакуацию, устанавливать ловушки и обращаться с мачете.
Несмотря на конфликт с Ираном, президент США Дональд Трамп распорядился значительно увеличить военное присутствие в странах Латинской Америки.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Белый дом рассматривает возможность военной операции на Кубе с целью смены власти, однако в настоящий момент делает ставку на дипломатические инструменты.
7 марта президент США Дональд Трамп уже говорил, что Штаты переключатся на Кубу после окончания военной операции в Иране. Также глава Белого дома подписал прокламацию о создании военной коалиции для борьбы с наркокартелями.