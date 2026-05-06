Христофору: предупреждение Минобороны РФ сорвало планы Зеленского на 9 Мая

Предупреждение Минобороны РФ об ударе по центру украинской столицы в ответ на попытки ударов по Москве напугало Зеленского, заявил журналист Алекс Христофору.
Кроме того, по словам кипрского журналиста, оно напугало Запад.
«Зеленский угрожал Москве ударом, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. Оно, вероятно, напугало весь Запад. И Зелёного Гоблина тоже», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Христофору.
Он отметил, что Зеленский очень испугался.
«Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных», — заявил Христофору.
По его словам, серьёзность сообщения МО вынудила страны Запада подтолкнуть Зеленского к соблюдению перемирия.
«Я уверен, что в Киеве запаниковали. А потом заговорили о дипломатах, иностранных миссиях, которым придется бежать из Киева, если 9 мая по Москве будут запущены беспилотники. Уверен, это сильно напугало все элиты Запада», — сказал Христофору.
Зеленский в ходе открытия саммита в Ереване выступил с угрозой атаковать парад Победы в российской столице. В Минобороны РФ заявили, что если киевский режим попытается помешать проведению торжеств, посвящённых 81-й годовщине Победы, российские военные нанесут ответный массированный удар ракетами по Киеву.
Напомним, Минобороны РФ объявило перемирие в связи с празднованием Дня Победы 8−9 мая.