Спутники вместо боеголовок: новая российская ракета-носитель «Старт-1М»

«Первые космические носители в СССР, в США, в Китае, да и почти во всех других космических державах создавались либо на базе, либо с использованием технических решений от межконтинентальных баллистических ракет, — рассказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. — Объясняется это сроками создания (на базе боевых ракет сделать носитель для космоса быстрее, чем с нуля) и экономией ресурсов (причины те же)». По словам эксперта, со временем ракеты-носители космического назначения стали разрабатывать исключительно для доставки грузов в космос из-за иных, чем для боевых ракет, задач. «Но подход сохранялся достаточно долго, и страны, присоединившиеся к “большому космическому клубу” (неформальному объединению стран, продемонстрировавших как минимум запуск собственного спутника на собственном носителе с собственного космодрома — прим. ТАСС) в последние годы, также использовали военные наработки для создания собственных ракет. За исключением, пожалуй, частников, которые зачастую идут “своим путем”.