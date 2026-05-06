Спутники вместо боеголовок: новая российская ракета-носитель «Старт-1М»

Военный и научный космос: общие истоки.
27 августа 1957 года СМИ опубликовали сообщение ТАСС об успешном запуске «сверхдальней, межконтинентальной, многоступенчатой баллистической ракеты». Это было четвертое по счету испытание ракеты Р-7 — средства доставки термоядерного заряда. Однако ее головная часть сгорела в плотных слоях атмосферы. То же произошло при пятом запуске ракеты 7 сентября 1957 года. Однако к шестому испытанию по инициативе конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева в головной части Р-7 в качестве полезной нагрузки был установлен искусственный спутник Земли, который и был успешно выведен на орбиту 4 октября 1957 года, открыв космическую эру. В дальнейшем на базе этой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) — элемента ядерного щита СССР было создано семейство ракет-носителей (РН), которые вывели в космос первого человека, отправили космические аппараты к Луне и планетам Солнечной системы.
В советские годы на базе боевых ракет были разработаны легкие носители космического назначения серий «Космос», «Циклон», ряд геофизических ракет. Тяжелая ракета-носитель «Протон» создавалась универсальной, с возможностью доставки термоядерной боевой части в десятки мегатонн в тротиловом эквиваленте.
«Первые космические носители в СССР, в США, в Китае, да и почти во всех других космических державах создавались либо на базе, либо с использованием технических решений от межконтинентальных баллистических ракет, — рассказал ТАСС историк космонавтики Александр Железняков. — Объясняется это сроками создания (на базе боевых ракет сделать носитель для космоса быстрее, чем с нуля) и экономией ресурсов (причины те же)». По словам эксперта, со временем ракеты-носители космического назначения стали разрабатывать исключительно для доставки грузов в космос из-за иных, чем для боевых ракет, задач. «Но подход сохранялся достаточно долго, и страны, присоединившиеся к “большому космическому клубу” (неформальному объединению стран, продемонстрировавших как минимум запуск собственного спутника на собственном носителе с собственного космодрома — прим. ТАСС) в последние годы, также использовали военные наработки для создания собственных ракет. За исключением, пожалуй, частников, которые зачастую идут “своим путем”.
Мирная «Сатана» и разоруженный «Стилет».
31 июля 1991 года СССР и США подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1), согласно которому в вооруженных силах бывших главных противников в холодной войне существенно сокращалось количество развернутых носителей ядерного оружия. Под сокращение попала и МБР РС-20 (Р-36М, по классификации НАТО SS-18 Satan). В 1992 году началась реализация программы «Днепр», по которой грозная «Сатана», способная доставить десять боевых блоков с термоядерными зарядами на другой континент, уничтожалась пусками. Попутно доработанная конверсионная ракета без боевой части выводила бы на орбиту коммерческие спутники.
Для превращения тяжелой боевой ракеты Р-36М в легкий (по классификации — способный вывести на низкую околоземную орбиту до 5 т) носитель космических аппаратов двухступенчатой ракете добавили третью ступень с модернизированной системой управления. Ракета-носитель получила название «Днепр», при длине 34,3 м и стартовой массе 210 т могла выводить на околоземную орбиту высотой 300−900 км один или несколько спутников общей массой до 3,7 т. Первый пуск «Днепра» состоялся в апреле 1999 года, последний запуск конверсионной ракетой космического аппарата состоялся в 2015 году. За это время было произведено 22 пуска, на орбиту доставлено 128 полезных нагрузок, а заказчиками пусковых услуг стали космические агентства и компании из США, Великобритании, Японии, других европейских и азиатских стран.
После этого программа «Днепр» была остановлена из-за разрыва отношений между Украиной и Россией. Базовая ракета «Днепра» РС-20 разработана конструкторским бюро «Южное» им. М. К. Янгеля и выпускалась на ПО «Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (обе организации расположены в Днепропетровске, Украина). В создании «Днепра» участвовало научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос» (входит в публичное акционерное общество «Хартрон», Харьков).
Другой пример конверсии — ракета-носитель «Рокот». Основой для нее стала МБР РС-18 (УР-100Н, по классификации НАТО — SS-19 модификация 1, Stiletto), которая заменяется в Ракетных войсках стратегического назначения на более современную ракету РС-24 «Ярс». Как и в случае с Р-36М, двухступенчатой ракете была добавлена третья ступень — разгонный блок «Бриз-КМ». «Рокот» имеет стартовую массу 107,5 т, длину 28 м, способна выводить на опорную орбиту груз массой порядка 2 т. Первые пуски прототипов состоялись в 1990-е годы, а 17 марта 2002 года ракета впервые вывела на орбиту рабочие космические аппараты — два спутника американо-германского проекта Grace. До конца 2019 года «Рокот» стартовал 34 раза (включая тестовые полеты) и запустил 74 космических аппарата.
В продолжение конверсионной программы Россия разрабатывает модернизированный вариант носителя с новой системой управления, заменившей украинскую — «Рокот-М».
«Старт» из «Тополя».
Новая российская ракета-носитель «Старт-1М» является преемницей четырехступенчатой РН «Старт-1», которая была создана на основе трехступенчатой МБР «Тополь». Первый испытательный пуск «Старта-1» состоялся в марте 1993 года с космодрома Плесецк: ракета вывела экспериментальный космический аппарат ЭКА-1. Носитель массой 47 т способен доставлять на низкую околоземную орбиту (400 км) около 500 кг полезной нагрузки, что относит ее к сверхлегкому (до 1−2 т выводимого груза) классу. С 1997 года все пуски происходили с космодрома Свободный (затем на его базе был создан космодром Восточный). До 2006 года состоялось шесть пусков ракеты, в каждом из которых был запущен космический аппарат.
Также был создан пятиступенчатый вариант конверсионного «Тополя» — «Старт». Он совершил единственный полет в марте 1995 года.
В апреле 2023 года на конгрессе «Сфера» была впервые представлена модель «Старта-1М». Согласно размещенной информации, ее разработчиком выступил Московский институт теплотехники (в составе госкорпорации «Роскосмос»), носитель сможет выводить на орбиты высотой 200−1 500 км космические аппараты массой 150−700 кг. Указывалось, что преимуществами «Старта-1М» будут являться высокая оперативность выведения нагрузки, низкая стоимость ракеты, повышенная надежность, возможность использования существующей инфраструктуры.
В апреле 2024 года вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что новую ракету-носитель собираются запустить в 2026 году. Также он отметил, что ведется разработка сверхлегких одноразовых носителей как в интересах Роскосмоса, так и Минобороны. В июле того же года в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) заявили о выборе места подготовки и пуска «Старта-1М»: космодром Восточный. По информации ЦЭНКИ, масса выводимой новой РН полезной нагрузки не превысит 500 кг.
9 апреля 2026 года Мантуров сообщил о начале подготовки к первому запуску ракеты в 2027 году, работы ведутся по частной инициативе. По его словам, «Старт-1М» создается на базе МБР «Тополь-М».
11 апреля глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов уточнил, что совместное с госкорпорацией предприятие носит название «Новый старт». «Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 млрд рублей», — сообщил Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Сегмент легких носителей в настоящее время является не самым востребованным на рынке пусковых услуг, — выразил мнение Железняков. — Это связано с большим количеством пусков ракет среднего и тяжелого класса, в ходе которых заказчикам достаточно легко разместить свою полезную нагрузку в качестве попутного груза». Историк космонавтики отметил, что легкие ракеты-носители зачастую запускают экспериментальные и научные грузы, а также полезную нагрузку оборонного характера, когда требуются дополнительные меры для сохранения секретности работ.
«Вместе с тем легкие носители могут стать востребованными в случае, если, во-первых, станут многоразовыми, а во-вторых, смогут обеспечить оперативность запуска (в идеале, 24 часа с момента поступления заказа), — сказал Железняков. — В этом случае они могут быть использованы для оперативной замены вышедших из строя спутников из состава многоспутниковых группировок».
Виктор Бодров.
Использовались материалы книги: Железняков А. Б. 100 лучших ракет СССР и России: первая энциклопедия ракетной техники СССР и России. — Москва: Яуза: Эксмо, 2021. — 152 с.