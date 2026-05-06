Лишатся ног и головы: Иран привел в действие свои самые жесткие угрозы

Казнь в Иране может грозить шпионам, однако к военным вражеских государств отношение будет иным.
Военный историк Михаил Поликарпов в разговоре с aif.ru рассказал о судьбе израильских и американских военных в плену Ирана. Тегеран сделал жёсткое заявление, но оно касается не всех подряд, а лишь тех, кто ведёт подрывную деятельность против Исламской Республики.
Казнь в Иране.
В Иране подвергли казни троих агентов израильской разведки «Моссад», которым был назначен смертельный приговор. По данным агентства Tasnim, к смертной казни через повешение были приговорены Мехди Расули, Мохаммад Реза Мири и Эбрагим Долатабади.
В частности, последний является одним из лидеров беспорядков в районе Табарси, которые привели к смерти нескольких иранских силовиков. Двое других осужденных были признаны виновными в смерти еще одного человека.
Их обвинили также в разрушении общественных мест, убийствах, грабежах, организации бунтов и незаконном изготовлении оружия.
Эти люди не были военными. Они не сражались на поле боя. Они организовывали теракты, убивали иранских силовиков, сеяли хаос. Для таких случаев в Иране предусмотрена одна мера — смертная казнь. И Тегеран не стесняется её применять, посылая чёткий сигнал всем, кто думает, что можно безнаказанно работать против Исламской Республики.
Почему казнь не коснётся военнопленных.
Поликарпов подчеркнул, что казнь агентов «Моссада» в Иране не станет примером участи и для военнопленных. Между шпионажем и военным пленением — огромная разница, и иранские власти это прекрасно понимают.
«Шпионы — одно дело. Здесь Ирану нужно было показать, что их ждет суровая кара. В данном случае адресат понятен — это зачинщики мероприятия. В случае с пленными никаких казней со стороны Ирана не будет. Иран в данном случае покажет себя как цивилизованное государство», — добавил специалист.
У Тегерана есть свои обязательства перед международным сообществом, и Женевскую конвенцию там соблюдают. Даже несмотря на всю ненависть к американцам и израильтянам, иранские военные будут обращаться с пленными по правилам.
Что будет с пленными: торг вместо виселицы.
Израильских и американских военнопленных Иран может использовать в качестве предмета для торга, сообщил Поликарпов. Для Тегерана живой пленный солдат противника — это актив, а не проблема.
«Сейчас нет подтвержденных фактов попадания израильских или американских военных в плен в Иране. Однако если это случится, они, вероятнее всего, станут предметом торга, причем очень сильного. Торг будет за те же активы, статус Ормузского пролива и так далее. Но пока, повторюсь, пленных нет», — пояснил эксперт.
Представьте себе ситуацию: иранцы захватили американского лётчика или израильского спецназовца. Что они сделают? Убьют его? Нет. Они начнут торговаться. За него можно потребовать разморозку активов, снятие санкций, уступки по ядерной программе, свободу судоходства в Ормузском проливе.
Живой пленный стоит гораздо дороже мёртвого. Поэтому казнить военнопленного — последнее дело. Иран это отлично понимает. И Вашингтон с Тель-Авивом тоже.
Почему Иран не захватил американских лётчиков?
Поликарпов напомнил, что у Ирана был шанс взять в плен американских военных летчиков, однако Соединенные Штаты в рамках спасательной операции успели перехватить их быстрее. Речь идёт об инциденте, который мог кардинально изменить ход конфликта.
«В ситуации с американскими летчиками, судя по всему, были не очень удачные действия со стороны Ирана. Вероятно, это произошло из-за полного отключения интернета в стране. Произошел паралич коммуникаций. Из-за этого иранские военные немного не успели перехватить летчиков», — добавил Поликарпов.
Военный историк уточнил, что, вероятно, ситуация развернулась бы другим образом, если бы в Иране была предусмотрена двойная система интернета: если бы внешнюю Сеть отключили, а внутренние коммуникации оставили.
Угрозы КСИР: отрубать ноги захватчикам.
До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) сделал довольно жесткое заявление и пообещал отрубать ноги каждому, кто вторгнется на территорию Ирана. Представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари отметил, что США и Израиль серьезно ошиблись относительно мощи Ирана.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов лаконично объяснил aif.ru, что будет с американскими военными в иранском плену. Комментируя это заявление, он призвал не воспринимать угрозу буквально.
«Думаю, это фигура речи. Что касается пленных американцев, то их должны содержать в соответствующих с международными нормами условиях», — пояснил политолог.
Иран сделал свой выбор. Шпионы, диверсанты, организаторы терактов будут казнены. Их пример — предупреждение всем, кто думает, что можно безнаказанно работать против Исламской Республики. Но к военнопленным в Тегеране относятся иначе. Их не тронут. С ними будут обращаться по закону. И, скорее всего, их обменяют на что-то очень ценное.