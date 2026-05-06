В Хабаровском крае оштрафовали директора школы за платный планетарий

В одной из школ Вяземского района Хабаровского края учебный день для младших классов неожиданно оказался не совсем учебным, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Как установила прокуратура района, администрация образовательного учреждения организовала платное мероприятие — посещение планетария — прямо в период занятий.
По факту часть уроков и занятий по внеурочной деятельности в начальных классах была заменена на это событие.
Надзорное ведомство указало: подобная практика противоречит федеральному законодательству, которое гарантирует бесплатность и общедоступность школьного образования. Кроме того, это ведёт к тому, что учебная программа не выполняется в полном объёме.
После проверки прокуратура внесла представления директору школы и главе Вяземского района. По итогам их рассмотрения четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Отдельным решением суда директор школы привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.30 КоАП РФ и оштрафована на 20 тысяч рублей.