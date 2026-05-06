В Волгоград поезд из столицы доставит «Огонь памяти»

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду доставят в Волгоград. Как сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании, также Вечный огонь отправят из столицы и в другие города-герои, города воинской славы, города трудовой доблести России, а также в Республику Беларусь.