В МИД заверили, что Россия готова к любым сценариям развития по защите Калининграда

Российские власти работают на упреждение в вопросе защиты Калининградской области и готовы к любым сценариям развития ситуации. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.
По словам дипломата, в Москве внимательно отслеживают все тенденции и приготовления, а также учитывают в оборонном планировании страны. Дело в том, что Калининградская область представляет собой эксклав, и это положение российского региона заставляет принимать особые меры для обеспечения безопасности.
«Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой действие-противодействие. Готовы к любым сценариям развития ситуации», — указал он.
Ранее хакеры ANON показали сценарий штабной игры НАТО с ударами по Калининграду. В ней живущих в странах Балтии этнических русских представляют как угрозу, с которой нужно «разобраться» военным путём.
Позже президент РФ Владимир Путин прокомментировал угрозы блокады Калининградской области. По его словам, в случае создания угроз подобного рода Россия будет действовать жестко и уничтожать все создаваемые угрозы.
